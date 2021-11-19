РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Глава городского округа Владимир Ружицкий вместе с главным врачом Люберецкой областной больницы Дмитрием Семенцовым в пятницу встретился с волонтерами-медиками в Центральном поликлиническом отделении, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Волонтеры приходят на помощь врачам! С начала ноября текущего года 26 студентов Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа №2 помогают врачам вносить данные о вакцинации населения в электронную базу», - сказал Ружицкий.

Волонтеры помогают на пунктах вакцинации и в медицинских учреждениях.

«Искренне благодарен ребятам за отзывчивость и неравнодушие! Более 209 495 люберчан сделали прививку от коронавируса – это почти 83% населения округа», - отметил Ружицкий.