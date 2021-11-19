РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Глава городского округа Владимир Ружицкий вместе с главным врачом Люберецкой областной больницы Дмитрием Семенцовым в пятницу встретился с волонтерами-медиками в Центральном поликлиническом отделении, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Волонтеры помогают на пунктах вакцинации и в медицинских учреждениях.
«Искренне благодарен ребятам за отзывчивость и неравнодушие! Более 209 495 люберчан сделали прививку от коронавируса – это почти 83% населения округа», - отметил Ружицкий.
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