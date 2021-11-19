РИАМО - 19 ноя. Весь парк коммунальной техники полностью готов к работе зимой в Москве. В пятницу прошел осмотр общегородской техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В пятницу мы провели смотр коммунальной техники, проверили ее готовность к началу зимнего сезона. В общей сложности будет задействовано более 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники, этих ресурсов достаточно для того, чтобы обеспечить уборку города», - сказал Бирюков.

Члены спецкомиссии проверили состояние техники, готовность автомобильных баз и бытовых городков. Кроме того, оценили работоспособность оборудования и инструментов аварийных бригад и кровельщиков.

Также было проверено наличие спецодежды для рабочих, которые будут убирать улицы города этой зимой. А еще была проинспектирована готовность 56 снегосплавных пунктов. С помощью их мощностей можно будет утилизировать около 650 тыс. куб. м снега в сутки.

Перед холодами в Москве установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику, которая используется круглогодично.

Также была расконсервирована зимняя техника.

По прогнозам синоптиков, в субботу на столицу обрушится мокрый снегопад.