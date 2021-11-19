РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 ноя. В ГИБДД Королева призвали водителей и пешеходов быть осторожными в непогоду, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Ранее синоптики предупредили о приходе в Центральную Россию аномального снегопада. 20 ноября прогнозируется выпадения до четверти месячной нормы осадков в смешанной фазе в виде снега и дождя. Мокрый снегопад заметно ухудшит дорожную обстановку в Подмосковье. В связи с этим Госавтоинспекция Королева рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными.

Инспекторы проводят регулярный мониторинг дорожной обстановки, личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию. Водителям следует уделить особое внимание при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи.

Кроме того, перед поездкой нужно проверить уровень стеклоочистительной жидкости, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. Госавтоинспекция просит водителей учитывать сложные погодные условия и по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния.

Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, необходимо обратиться за помощью в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или на единый̆ номер «112».