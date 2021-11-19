РИАМО – 19 ноя. «Газпромнефть – смазочные материалы» увеличила объемы продажи масел по итогам 9 месяцев 2021 года. Так, реализация высокотехнологичной продукции под брендами G-Energy и Gazpromneft выросла на 12% и составила 250 тыс. т, сообщает пресс-служба компании «Газпромнефть-смазочные материалы».

Общий объем поставок смазочных материалов составил 420 тыс. т. Одной из ключевых площадок компании по производству масел является Московский завод смазочных материалов.

«Во всех сегментах мы видим отчетливый тренд на смещение спроса в сторону современных синтетических масел. За этот год доля премиальных смазочных материалов в общем объеме продаж достигла отметки в 59%, что выше показателя 2020 года на 9 процентных пунктов» — сказал генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он добавил, что продолжается строительство в Омске комплекса гидроизодепарафинизации. Благодаря этому объемы производства высокотехнологичных синтетических масел еще увеличатся.