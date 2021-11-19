РИАМО – 19 ноя. «Газпромнефть – смазочные материалы» увеличила объемы продажи масел по итогам 9 месяцев 2021 года. Так, реализация высокотехнологичной продукции под брендами G-Energy и Gazpromneft выросла на 12% и составила 250 тыс. т, сообщает пресс-служба компании «Газпромнефть-смазочные материалы».
Общий объем поставок смазочных материалов составил 420 тыс. т. Одной из ключевых площадок компании по производству масел является Московский завод смазочных материалов.
Он добавил, что продолжается строительство в Омске комплекса гидроизодепарафинизации. Благодаря этому объемы производства высокотехнологичных синтетических масел еще увеличатся.
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