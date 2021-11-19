РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 ноя. Министерство экологии и природопользования Московской области подало иск в суд об устранении несанкционированной свалки в городском округе Дзержинский, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии.
Ответчицей будет выступать женщина, которая приобрела участок несмотря на то, что на них уже был мусор.
Также установили производителя работ. Компания-собственник была ликвидирована после применения к ним наказания в виде крупного штрафа.
В настоящий момент остались свалки общей площадью более 40 тыс. кв. м.
Минэкологии просит суд обязать ответчика устранить отходы на землях в течение 120 дней, разработать проект рекультивации и за 6 месяцев привести участки в прежнее состояние.
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