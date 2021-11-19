РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 ноя. Министерство экологии и природопользования Московской области подало иск в суд об устранении несанкционированной свалки в городском округе Дзержинский, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии.

Ответчицей будет выступать женщина, которая приобрела участок несмотря на то, что на них уже был мусор.

«В ходе расследования, проведенного по обращениям граждан, было установлено, что участок земель сельхозназначения и прилегающие к нему земли были отсыпаны грунтами с включением строительных отходов», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Андрей Разин.

Также установили производителя работ. Компания-собственник была ликвидирована после применения к ним наказания в виде крупного штрафа.

В настоящий момент остались свалки общей площадью более 40 тыс. кв. м.

Минэкологии просит суд обязать ответчика устранить отходы на землях в течение 120 дней, разработать проект рекультивации и за 6 месяцев привести участки в прежнее состояние.