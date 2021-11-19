РИАМО - 19 ноя. Монолитные работы по строительству станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии столичного метро завершились на 60%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На данный момент строители производят монолитные работы по строительству станционного комплекса, на текущий момент они выполнены на 60%. Начаты отделочные работы в помещении тяговой понижающей подстанции», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что сейчас между станциями метро «Пыхтино» и «Рассказовка» продолжаются тоннелепроходческие работы. Длина рабочего участка составляет более 2,1 километра.

«Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Наталия» прошел 1 355 из 2 124 метров по правому перегонному тоннелю. Левый тоннель пройдет щитом «Роза» более чем на три четверти – позади остались 1 850 метров», - отметил Бочкарев.

По словам руководителя проекта строительства участка московского метро в интервале «Рассказовка-Внуково» Сергея Бычковского, в настоящий момент на участке работ продолжается строительство метромоста через реку Ликова. Сейчас уже завершены монолитные работы. Кроме того, выполнена покраска моста специальным защитным покрытием.

«Начался следующий этап строительных работ по метромосту через реку Ликова. Строители приступили к укладке виброматов, которые гасят вибрации поезда при движении», - сказал Бычковский.

Введение в эксплуатацию нового участка Калининско-Солнцевской линии метро улучшит транспортную доступность в новой Москве.

Кроме того, столичный аэропорт Внуково станет первой в России воздушной гаванью с собственной станцией метро. Строительство станций «Пыхтино» и «Внуково» планируется завершить в 2023 году.

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