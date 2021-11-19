РИАМО - 19 ноя. Монолитные работы по строительству станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии столичного метро завершились на 60%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«На данный момент строители производят монолитные работы по строительству станционного комплекса, на текущий момент они выполнены на 60%. Начаты отделочные работы в помещении тяговой понижающей подстанции», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что сейчас между станциями метро «Пыхтино» и «Рассказовка» продолжаются тоннелепроходческие работы. Длина рабочего участка составляет более 2,1 километра.
«Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Наталия» прошел 1 355 из 2 124 метров по правому перегонному тоннелю. Левый тоннель пройдет щитом «Роза» более чем на три четверти – позади остались 1 850 метров», - отметил Бочкарев.
По словам руководителя проекта строительства участка московского метро в интервале «Рассказовка-Внуково» Сергея Бычковского, в настоящий момент на участке работ продолжается строительство метромоста через реку Ликова. Сейчас уже завершены монолитные работы. Кроме того, выполнена покраска моста специальным защитным покрытием.
Введение в эксплуатацию нового участка Калининско-Солнцевской линии метро улучшит транспортную доступность в новой Москве.
Кроме того, столичный аэропорт Внуково станет первой в России воздушной гаванью с собственной станцией метро. Строительство станций «Пыхтино» и «Внуково» планируется завершить в 2023 году.
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