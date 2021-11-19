РИАМО - 19 ноя. Уровень коллективного иммунитета от Covid-19 в России в настоящий момент составляет 50,2%. С начала пандемии в стране было выявлено 9 257 068 случаев заражения Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 66 400 393 россиянина. Полностью вакцинацию прошли 58 713 240 граждан.

С начала пандемии вылечились от инфекции 7 956 254 пациента, умерли 261 589 человек с коронавирусом.

В стране развернута масштабная вакцинация от инфекции. Сделать прививку можно в стационарных поликлиниках и выездных пунктах. Это бесплатно.

Врачи напоминают, что вакцинация поможет не заразиться коронавирусом или перенести инфекцию в легкой форме.

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