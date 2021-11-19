РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет 69,6%, полностью вакцинацию от инфекции прошел 3 951 881 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Прививку первым компонентом вакцины от Covid-19 в Подмосковье сделал 4 256 971 человек.

По данным на 12 ноября, уровень коллективного иммунитета от коронавируса в Подмосковье составлял 68,4%.

В Подмосковье с начала пандемии выявили 568 616 случаев Covid-19, выздоровели после коронавируса 500 116 человек, скончались 9 808 человек с инфекцией.

Сертификаты с QR-кодом о прохождении вакцинации или перенесенном коронавирусе стали выдавать в подмосковных МФЦ 16 ноября. За три дня такие документы получили 8,5 тыс. жителей.

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