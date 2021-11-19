РИАМО - 19 ноя. Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали первого заместителя начальника главного столичного управления МЧС и главу отдела антикризисного управления. Офицеры были задержаны при получении взяток, сообщает Федеральное агентство новостей.

Источник издания утверждает, что два дела не связаны между собой. Сотрудники МЧС брали взятки отдельно друг от друга. Обоих задержали во время спецоперации.

Сумма одной взятки составляет 50 тыс. рублей, второй – 70 тыс. рублей. За эти деньги сотрудники ведомства обещали предпринимателям выдать паспорта объектов, необходимых для прохождения процедуры лицензирования.