РИАМО - 19 ноя. На территории Дзержинского городского карьера к 2026 году планируют построить новый спортивный комплекс, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже подписаны документы на строительство и развитие парка «Фристайл».

Площадь будущего спорткомплекса будет составлять 15 тыс. кв. м. На территории построят школу водных видов спорта, скалодром, помещение горнолыжного клуба «Фристайл», физкультурно-оздоровительный центр, вейк-центр с кафе, детский центр развития с языковой направленностью, всесезонный бассейн, СПА-комплекс, рестораны, банкетный зал и различные магазины.

Участие в проекте принимают правительство Московской области, ООО «ИнвестПроект», ООО СЗ «ВСН Инвест» и ООО «Фристайл».

Узнать о развитии территории городского карьера жители Дзержинского могут под постом главы городского округа Сергея Будкина в Instagram-аккаунте.