РИАМО - 19 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 777 новых случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число случаев выявили в Балашихе (139), Коломне (118), Люберцах (89), Королеве (83) и городском округе Пушкинский (81), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

По 76 случаев заболевания выявили за сутки в Подольске и Мытищах, 75 – в Одинцовском округе, 73 – в Сергиево-Посадском округе, 72 – в Раменском округе, 58 – в Красногорске, 56 – в Зарайске, 53 – в Жуковском, 46 – во Фрязине, 38 – в Богородском округе, 37 – в Ступине, 36 – в Орехово-Зуевском округе, по 35 – в Солнечногорске и Щелкове, 31 – в Дмитровском округе.

По 28 – в Ленинском округе, Егорьевске, Павловском Посаде и Чехове, 27 – в Электростали, 23 – в Шатуре, 22 – в Долгопрудном, по 21 – в Талдомском округе и Кашире, по 19 – в Краснознаменске и Лыткарине, по 18 – в Наро-Фоминском округе, Серпухове, Серебряных Прудах и Луховицах, 15 – в Дубне, 13 – в Ивантеевке, по 11 – в Воскресенске и Пущине.

10 – в Истре, по 9 – в Рузском округе и Электрогорске, по 8 – в Можайском округе, Бронницах и Котельниках, 7 – в Домодедове, 5 – в Дзержинском, по 4 – в Клину и Лотошине, по 3 – в Реутове и Химках, 2 – во Власихе, по 1 – в Красноармейске, Лобне, Лосино-Петровском и Черноголовке.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Волоколамском округе, Звездном городке, Молодежном, Озерах, Протвине, Рошале и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 568 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 808 человек. Выздоровели и выписались 500 116 человек.

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