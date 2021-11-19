РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. На оживленном пешеходном переходе в городском округе Люберцы инспекторы ГИБДД провели акцию «Заметен на дороге – уверен в себе!», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жителям напомнили о правилах безопасного перехода дорог. Сотрудники ГИБДД призывают носить на одежде световозвращающие элементы.

Участникам акции подарили сувениры: световозвращающие наклейки и браслеты. Водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима. Их также попросили снижать скорость возле пешеходных переходов.