РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Представители Главгосстройнадзора Подмосковья приняли участие в рабочем совещании по проблемным объектам Подольска и осмотрели ход возобновленного строительства ЖК «Дом на Серпуховской», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе мероприятия представители рабочей группы осмотрели ход возобновленного строительства ЖК «Дом на Серпуховской». Затем в администрации муниципалитета обсудили текущие вопросы по завершению строительства проблемных объектов. Достигнутые договоренности взяли на контроль.

На вопросы дольщиков ответили начальник управления по работе с застройщиками Главгосстройнадзора Дмитрий Колесник, председатель комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы Игорь Коханый, первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников, представители прокуратуры Московской области, Фонда защиты прав дольщиков Московской области и РФ, администрации Подольска.

В конце октября региональный Фонд заключил договор с ООО «Стройкомплекс» на проведение первого этапа строительно-монтажных работ ЖК «Дом на Серпуховской» и уже передал площадку и рабочую документацию. Сначала там заменят гидроизоляцию. Поэтапно будут вестись работы по демонтажу кладки, внутренних ограждений лестничных маршей, кровли, оконных и оконно-балконных блоков. Кровельный пирог заменят полностью.