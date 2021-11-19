РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Единый миграционный центр (ЕМЦ) Московской области в деревне Путилково подмосковного Красногорска закроют до конца ноября, в настоящее время здесь завершают выдачу ранее оформленных документов, сообщила директор ГБУ МО «Единый миграционный центр Московской области» Татьяна Куприна.

В пятницу временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков посетил с рабочим визитом деревню Путилково. Руководитель муниципалитета пообщался с жителями, проверил ход благоустройства Братцевского парка, проинспектировал как идет перенос Единого миграционного центра Московской области из бизнес-центра «Гринвуд», осмотрел новую поликлинику, воспитательно-образовательный комплекс «Вершина» и ряд других объектов.

«Прием документов здесь прекращен, эта процедура переехала в ММЦ «Сахарово». До конца ноября мы закроем полностью все дела по выдаче патентов», - сказала Куприна.

Она пояснила, что в настоящее время в ЕМЦ в Красногорске выдают документы тем, кто не смог получить их в срок, например, из-за болезни.

«Сегодня у нас было наименьшее количество посетителей. Если раньше мы выдавали 1,5-2 тыс. патентов в день, то сегодня – около 200», - добавила Куприна.

Волков выразил надежду, что в ближайшую неделю вопрос работы ЕМЦ, который волновал жителей микрорайона, будет закрыт.