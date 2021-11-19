РИАМО - 19 ноя. Компания «Агро-Оборудование» начала строительство завода по производству плоскосворачиваемых шлангов и сельскохозяйственного оборудования в особой экономической зоне «Дубна», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Для Московской области строительство завода компании «Агро-Оборудование» означает появление нового инновационного предприятия в регионе — продукция компании по качественным характеристикам не уступает западным аналогам», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что общий объем инвестиций в проект составит около 555 млн рублей. Благодаря строительству нового предприятия компания «Агро-Оборудование» создаст в округе 50 рабочих мест.

Строительство завода на территории Подмосковья позволит повысить конкурентоспособность отечественной обрабатывающей промышленности и увеличить импортозамещение производства.