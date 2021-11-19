РИАМО - 19 ноя. Бригада скорой помощи в Клину доставила и госпитализировала местного жителя. Избивший его мужчина задержан, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

На почве внезапно возникшей ссоры 17 ноября 31-летний мужчина нанес местному жителю несколько ударов в живот. На следующие сутки ночью 27-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».