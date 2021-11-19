РИАМО - 19 ноя. Полностью вакцинацию от коронавируса в столице прошли 1,15 миллиона человек старше 60 лет из 3 миллионов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что 85% смертей от коронавируса приходится на людей старшего возраста.

«Сейчас в структуре заболевших люди пожилого возраста составляют уже 28%. Это очень много, потому что именно эта группа является основной группой риска, у которой заболевание протекает более тяжело», — сказала Ракова.

Она отметила, что вакцинация идет не такими темпами, какими бы хотелось. Пожилых москвичей призвали активно прививаться от Covid-19.

Вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса прошли пожилые жители, проживающие в столичных социальных учреждениях. Среди них заболеваемости коронавирусом не зафиксировано.

97% жителей домов престарелых без противопоказаний привились от Covid-19. Вакцинацию также прошли 85% жильцов домов-интернатов. Столько же жителей прошли ревакцинацию.

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