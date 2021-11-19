РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Специалисты музейно-выставочного комплекса Люберец подготовили серию видеолекций о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Открывает видеолекции местное отделение партии «Единая Россия».

«Дистанционный формат лекций был выбран неслучайно. Мы постарались соблюсти все противоэпидемиологические нормы. Плюс видеоформата еще в том, что посмотреть лекции можно и спустя месяц, и спустя год – мы хотим, чтобы информация о наших земляках была доступна вне времени», - пояснил окружной куратор проекта «Историческая память» Ильдар Невмятуллин.

Первая лекция посвящена фронтовику, основателю и первому директору краеведческого музея Михаилу Изместьеву.

«Михаил Петрович – человек-легенда с непростой судьбой, вобравшей в себя черты героического и лирического образа «воина, художника, гражданина». <…> В скором времени выйдет еще один исторический видеоурок. Он будет посвящен нашему земляку, участнику Парада Победы 1945 года Вадиму Петровичу Мальцеву. В октябре ему исполнилось 99 лет», - сказала главный хранитель фондов МВК Наталья Степанова.

Посмотреть видеолекции можно на сайте.