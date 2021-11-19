РИАМО - 19 ноя. В Москве состоялась торжественная церемония открытия памятной доски, посвященной артисту театра и кино Олегу Далю, передает корреспондент РИАМО.

Настенную доску выполнили из бронзы. На ней изображен портрет Даля. На правой стороне выгравированы фамилия, имя и отчество, а также годы жизни артиста. Доска появилась на стене дома по адресу: улица Смоленский Бульвар №6-8, где когда-то жил Даль.

«Это был самый трудный портрет, который я когда-либо лепил. У Даля очень трудное лицо, нужно было все считать и изобразить. Я смотрел очень много фотографий, общался с Анастасией Александровной Вертинской. Она с ним играла, и она мне многое подсказала», - рассказал скульптор Филипп Трушин, выполнивший работу.

Он добавил, что провел глубокий анализ личности Даля, а также посмотрел много фильмов, где играл актер.

На торжественном мероприятии присутствовали актеры, а также жители этого дома.

«Сегодня для меня, действительно, волнующий день. Потому что этого события мы ждали 35 лет. Хлопоты за эту доску начались еще в 1985 году, когда стало возможным ставить памятники не заслуженным и не народным артистам СССР. Я очень рада, что в Москве появился памятник Олегу», - сказала на открытии племянница артиста Татьяна Антонюк.

Олег Даль родился в Московской области 25 мая 1941 года. Запомнился по ролям в кино «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Не может быть!», «Король Лир», «Старая, старая сказка». «Женя, Женечка, Катюша», «Звезда пленительного счастья». Умер 3 марта 1981 года в Киеве.