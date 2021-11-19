РИАМО - 19 ноя. В городском транспорте невозможно выделить помещения для совершения намаза мусульманами или для иных обрядов любых верований, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного Дептранса.

Ранее главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов рассказал о желании столичных мусульман открыть в метрополитене молельные комнаты.

«Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», - сказали в пресс-службе Дептранса Москвы.

В Сети периодически появляются видео, на которых мусульмане совершают намаз на станциях метро.

«Важно напомнить: люди совершают молитву в метро, на улицах не просто так. Намаз – основа жизни мусульманина, это обязательное предписание, которое верующий должен выполнять строго 5 раз в день вне зависимости от того, где он находится», - объяснил Аляутдинов.