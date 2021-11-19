РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 ноя. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин осмотрел новую спортивную площадку на территории школы №13 имени В.А. Джанибекова, а также проверил качество установки новых окон в школе, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Ранее было запланировано на территории школы строительство спортивной площадки, сегодня приехали проверить качество выполненных работ. Также проверили установку новых пластиковых окон в школе. Все работы выполнены добросовестно и в срок. С окнами в школе была проблема, они были старые и зимой было прохладно. Сейчас окна по всей школе заменены на новые», - сказал Шапкин.

Денежные средства на строительство площадки и замену окон были выделены из депутатского фонда по программе инициативного бюджетирования.