РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. Жители подмосковных Котельников сдали около 250 покрышек за неделю после запуска пилотного проекта по приему шин для утилизации, сообщает пресс-служба администрации города.

Шины доставили в пункт сбора «Мегабак». Организаторы проекта – администрация Котельников и объекты дорожного и придорожного сервиса.

Акцию будут проводить 2 раза в год в период сезонной смены покрышек.

Жителям напомнили о том, что шины необходимо утилизировать правильно. Оставлять их около мусорных контейнеров или на газоне вредно для окружающей среды.