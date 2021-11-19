РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Многофункциональные центры городского округа Люберцы с 16 ноября выдали уже почти 500 бумажных сертификатов о вакцинации против COVID-19 и (или) о перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Получить сертификат в МФЦ можно без регистрации на портале «Госуслуг».

«Услугой могут воспользоваться как граждане страны, так и лица, имеющие вид на жительство в России или иной документ, который разрешает им пребывать в стране», - сказала директор Люберецкого МФЦ Маргарита Скалябина.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Если человеку нужен экземпляр сертификата на английском языке, нужно предъявить загранпаспорт.

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