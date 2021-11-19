РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Качество воды в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска планируют улучшить до 1 декабря, сообщил генеральный директор АО «Водоканал» Петр Шейкин.

Временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков посетил с рабочим визитом Путилково в пятницу. Руководитель муниципалитета пообщался с жителями, проверил ход благоустройства Братцевского парка, проинспектировал как идет перенос Единого миграционного центра Московской области из бизнес-центра «Гринвуд», осмотрел новую поликлинику, воспитательно-образовательный комплекс «Вершина» и ряд других объектов.

Жительница Путилкова Наталья пожаловалась Волкову на плохое качество водопроводной воды в старой части микрорайона.

«На водозаборном узле «Путилково» сейчас идет капитальный ремонт, реконструкция станции обезжелезивания. Стоимость реконструкции 13,5 млн рублей, работы финансируются из бюджета муниципалитета», - сообщил Шейкин.

Он пояснил, что ВЗУ уже около 40 лет. Водоканал приступил к его обслуживанию в июне 2017 года. До этого объект находился в собственности частной компании. Несмотря на имеющуюся станцию обезжелезивания, качество воды оставалось низким.

«Были обоснованные жалобы жителей на качество воды. Мы обследовали станцию обезжелезивания и пришли к выводу, что ее необходимо реконструировать. В настоящее время работы завершаются. Планируем к 1 декабря закончить и запустить станцию в полном объеме», - добавил Шейкин.

По его словам, еще одни шаг для улучшения воды в микрорайоне – «нитка» водопровода, которую проложили от московских сетей. В столичной воде в отличие от подмосковной практически нет фтора.

«В случае, если лабораторные исследования выявят превышение фтора, мы будем разбавлять московской водой и добьемся норматива, соответствия СанПиНа для питьевой воды», - подчеркнул Шейкин.

Волков отметил, что проверить качество воды после реконструкции станции обезжелезивания необходимо с жителями. В том числе и довести до горожан результаты лабораторных исследований.

Шейкин обещал лично продегустировать очищенную воду.