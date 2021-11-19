РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Во Дворце спорта «Триумф» Люберец 25 ноября будет проходить прием нормативов по стрельбе из электронного оружия комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Предварительная регистрация обязательна. Отправить ее можно на электронный адрес: gtolubertsy@yandex.ru. Участники должны иметь при себе медицинский допуск, защитную маску и спортивную форму.

Задать интересующие вопросы можно по номерам телефонов: 8(495)567-43-74 и 8(495)567-50-77.