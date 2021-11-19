РИАМО - 19 ноя. В период с полуночи до 17 часов 20 ноября в Подмосковье ожидаются неблагоприятные погодные условия. В регионе возможны осадки в виде мокрого снега и образование гололедицы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Изменение погоды вызвано прохождением активного скандинавского циклона. В Подмосковье ожидаются мокрый снег, снег с дождем и гололедица. Ближе к 9 часам утра на части территории региона возможно усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

Во время непогоды автомобилистам следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию с другими машинами, избегать обгонов и перестроений. Пешеходам рекомендуется надеть нескользящую обувь, а передвигаться осторожно, наступая на всю подошву.

Из-за мокрого снега и гололедицы в Москве и Подмосковье с 3 часов до 21 часа 20 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности.