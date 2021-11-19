РИАМО - 19 ноя. Продюсер певицы Марины Хлебниковой Дмитрий Чижов рассказал, что у артистки было много планов на будущее и она не имела зависимости от алкоголя, сообщает Nation News.

Он уточнил, что виделся с Хлебниковой 17 ноября. В тот день они вернулись с гастролей.

«У нее было хорошее настроение, мы долго общались. Пока прогнозов никаких нет, никого не пускают, информации нет. Я не знаю в сознании она или нет, но говорить она не может», — сказал Чижов.

Он уточнил, что артистка планировала вскоре записать новые песни, а также опроверг все слухи о ее депрессии и пристрастии к выпивке.

«Марина недавно сняла клип на песню, которую сама написала — «Нева». Она специально ездила в Петербург на съемки. Никаких депрессий не было, у Марины было много творческих планов. У нас планировались еще гастроли», — сказал продюсер.

Он также уточнил, что знает Хлебникову больше 30 лет и за все это время ни разу не видел ее пьяной.

Популярная певица 90-х годов Марина Хлебникова находится в больнице в коме после пожара в собственной квартире. Сейчас артистка в реанимации, у нее ожоги 50% тела.

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