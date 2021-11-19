РИАМО - 19 ноя. Очередной профилактический рейд прошел в Мытищах на железнодорожной станции Перловская, в ходе мероприятия было выявлено 5 несанкционированных переходов через ж/д пути, сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель рейда – снижение количества случаев смертности и травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Мероприятие проведено в связи с участившимися смертельными случаями на объектах РЖД. Его участниками стали инспекторы Административно-пассажирской инспекции, сотрудники транспортной полиции, представители народной дружины, а также администрации городского округа Мытищи.

Как рассказал заместитель начальника межмуниципального управления Административно-пассажирской инспекции Подмосковья Олег Филимонов, несмотря на наличие на платформе оборудованных надземного и подземного пешеходных переходов, жители продолжают совершать проход по железнодорожным путям в неположенных местах и проникать на перрон платформы, избегая платы за проезд. При этом даже трагические случаи смертей людей под колесами электричек не останавливают нарушителей от перехода по «народным тропам».

По словам старшего инспектора управления транспорта и дорожной инфраструктуры администрации городского округа Мытищи Максима Корнева, сотрудниками МБУ «Леспаркхоз», администрации округа и подразделения РЖД - Могочинской дистанции пути (ПЧ-9) ведется регулярная работа по закрытию несанкционированных проходов. За прошедшие полгода было закрыто более 70 таких ходов. Их заваривают, также в этих местах восстанавливаются заборные конструкции и бетонные заграждения.

Участники рейда на станции Перловская проверили, есть ли вблизи станции несанкционированные проходы, которые совсем недавно были ликвидированы. К сожалению, было обнаружено пять таких проходов, «попались» проверяющим и люди, которые, рискуя жизнью, предпочли путь по железнодорожным путям безопасному выходу через турникет или надземному переходу. Кто-то из нарушителей экономил деньги, кто-то – время.

С 12 нарушителями провели разъяснительные беседы, двоих сотрудники полиции привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Администрация городского округа Мытищи в рамках проводимых профилактических мероприятий по предотвращению несчастных случаев постоянно информирует граждан через СМИ об опасности нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Рейды, которые регулярно проводятся в аварийных и потенциально опасных местах на железной дороге, продолжатся.