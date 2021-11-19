РИАМО - 19 ноя. Сертификаты с QR-кодом о прохождении вакцинации или перенесенном коронавирусе стали выдавать в подмосковных МФЦ 16 ноября. За три дня такие документы получили 8,5 тыс. жителей, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Такая услуга особенно актуальна для тех граждан, у кого нет доступа к компьютеру или для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг.

«За три дня сертификаты с QR-кодом получили 8,5 тыс. жителей. Распечатать документ можно как в окнах приема, так и с помощью консультанта в цифровой зоне МФЦ. Для приема граждан работают 127 офисов и 218 территориальных подразделений», – рассказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Чтобы получить сертификаты о прививке от коронавируса или перенесенном заболевании в МФЦ, нужно взять с собой паспорт, а также, при наличии, полис ОМС и СНИЛС. Если же жителю потребуется копия сертификата на английском языке, нужно будет предоставить загранпаспорт.

В МФЦ услугу предоставляют россиянам, иностранным гражданам и лицам без гражданства. Документ можно получить, обратившись в окно приема, или самостоятельно с помощью компьютера в цифровой зоне МФЦ.

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