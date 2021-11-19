РИАМО - 19 ноя. Похожий на гранату предмет был обнаружен в общежитии, расположенном на улице 50 лет Октября в столичном районе Солнцево. Всех людей, находившихся в здании, эвакуировали, сообщает «Вечерняя Москва».

Инцидент произошел по адресу: улица 50 лет Октября, д. 5, корпус 1.

«Производится полная эвакуация людей из здания. На месте работают оперативные службы», - сообщил источник издания в экстренных службах.

В настоящее время специалисты проводят проверку потенциально опасного предмета.