РИАМО - 19 ноя. Главное управление МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в субботу, 20 ноября. В этот день в столице ожидается снег с дождем и гололедица, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным ГУ МЧС, начиная с 02:00 и до 16:00 в субботу в Москве пройдет обильный снегопад с дождем, а порывы ветра будут достигать до 20 м/с. На дорогах возможно налипание мокрого снега и гололедица.

МЧС рекомендует жителям столицы с особой осторожностью вести себя на дороге. Водителям следует соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров и парковки автомобиля под деревьями. Пешеходам необходимо быть внимательными на дороге, обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

Для Москвы мокрый снегопад 20 ноября станет одним из сильнейших за всю историю метеонаблюдений в городе с 1948 года и может побить рекорды 1954, 2004 и 2010 годов.

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