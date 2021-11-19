РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска с 22 по 23 ноября отключат газ в доме на улице Ленина, сообщает теротдел администрации.

ООО «СпецГазСтрой» выполняет работы по капитальному ремонту сетей газопотребления жилых многоквартирных домов на основании договора с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, 17.



Работы с отключением газоснабжения квартир на доме запланированы в период с 22 по 23 ноября.



Граждан попросили в период проведения работ обеспечить доступ к газопроводу и газовым приборам в своих квартирах работникам ООО «СпецГазСтрой».