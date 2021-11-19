РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. В подмосковных Котельниках подвели итоги соревнования «Открытие зимнего сезона в конно-спортивном клубе «Белая Дача», сообщает пресс-служба города.

В конкурсе приняли участие воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Белка».

В маршруте с высотой препятствий до 45 сантиметров первое место получила Капитолина Исакова, второе – Маргарита Чичканова. Виктория Ягмырова победила в маршруте 60 сантиметров, второе место у Софьи Ермаковой. В маршруте с препятствиями до 70 сантиметров выиграла Дарья Поручаева, ей уступила Арина Малышева. Третье место получила Мария Кудинова. В маршруте 80 сантиметров первое место у Ксении Коломенской, второе – у Дарья Дьячковой и третье – у Анны Лавриной.