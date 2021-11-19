РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. Воспитанники спортивной школы «Котельники» выиграли золотую и серебряную медали на соревнования Российской лиги дзюдо, сообщает пресс-служба администрации города.

Первое место завоевал Станислав Салаев в возрастной категории 2010-2011 года рождения в весе 34 килограмма. Второе место получил Даниил Фатеев – 2005-2007 года рождения в весовой категории 81 килограмм.

Состязания проходили в городском округе Раменское.