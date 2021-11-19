РИАМО - 19 ноя. В предстоящую субботу синоптики прогнозируют в Москве самый сильный за последние 73 года для этого дня мокрый снегопад и штормовой ветер. Городской транспорт уже готовится к ухудшению погодных условий, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Работоспособность всей снегоуборочной техники проверили. Рабочие готовы приступить к уборке снега у вестибюлей метро, на открытых станциях и участках пути. Также подходы к метро будут обрабатывать противогололедными реагентами.

За движением в городе следят в онлайн-режиме. На автобусах и электробусах города установлена специальная всесезонная резина, а ремонтные бригады дежурят в круглосуточном режиме.

Пригородные железнодорожные перевозчики и «РЖД» тоже подготовили снегоуборочную технику и противогололедные средства на МЦК, МЦД и ж/д линиях Московского региона.

Автомобилистам поможет «Дорожный патруль». К работе готовы 24 экипажа, однако в случае необходимости их число увеличат.