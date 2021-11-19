РИАМО - 19 ноя. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов рассказал о желании столичных мусульман открыть в метрополитене молельные комнаты. Это позволило бы им совершать пятикратную молитву, не смущая других горожан, сообщает РИА Новости.
Он объяснил, что люди вынуждены молиться в общественных местах из-за того, что в столице не хватает молельных помещений.
«Важно напомнить: люди совершают молитву в метро, на улицах не просто так. Намаз – основа жизни мусульманина, это обязательное предписание, которое верующий должен выполнять строго 5 раз в день вне зависимости от того, где он находится», - объяснил Аляутдинов.
Он рассказал, что послабление допускается лишь по серьезной причине, например, во время болезни.
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