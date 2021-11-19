РИАМО - 19 ноя. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов рассказал о желании столичных мусульман открыть в метрополитене молельные комнаты. Это позволило бы им совершать пятикратную молитву, не смущая других горожан, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы открываем молельные комнаты в учреждениях. Например, они появились в аэропортах, хосписах, некоторых медцентрах. Мы пытаемся также договориться с торговыми центрами. В интернете видно, как верующие молятся в переходах метро, поэтому мы ведем переговоры об открытии молельных комнат и в Московском метрополитене», - сказал Аляутдинов.

Он объяснил, что люди вынуждены молиться в общественных местах из-за того, что в столице не хватает молельных помещений.

«Важно напомнить: люди совершают молитву в метро, на улицах не просто так. Намаз – основа жизни мусульманина, это обязательное предписание, которое верующий должен выполнять строго 5 раз в день вне зависимости от того, где он находится», - объяснил Аляутдинов.

Он рассказал, что послабление допускается лишь по серьезной причине, например, во время болезни.