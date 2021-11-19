РИАМО - 19 ноя. В вестибюле станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро начали проводить архитектурно-отделочные работы. Строительство объекта выполнено на 77%, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Арки, соединяющие боковые и центральную платформы, станут основными архитектурными элементами станции. На путевой стене разместят металлические панели с шелкографией, где нанесут название станции и схему линии.

«Станция «Рижская» готова более чем на три четверти. Уже начались архитектурно-отделочные работы в вестибюле станции. В технических помещениях отделка выполнена на 16%», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, на станции еще ведут установку четырех эскалаторов, металлоконструкций и инженерных систем. В том числе продолжают монтировать трубопроводы, силовые и слаботочные кабели.

«Монолитные работы и гидроизоляция выполнены на 77%. Возведение внутренних стен и перегородок – на 72%», – подчеркнул Юрий Кравцов.

«Рижская» строится закрытым способом на глубине более 60 м. По такому же принципу строится станция северо-восточного участка БКЛ «Марьина Роща». В этот участок входит также станция «Сокольники».

Станцию «Рижская» Большой кольцевой линии соединят пересадкой с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, Рижским вокзалом и платформами МЦД. Когда станцию введут, разгрузятся восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий.

БКЛ – это главный проект метростроения Москвы. Длина линии составит более 70 км, на ней расположат 31 станцию, 12 уже открыты для пассажиров. 9 новых и одну реконструированную станцию введут в эксплуатацию до конца 2021 года.

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