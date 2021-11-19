РИАМО - 19 ноя. Самыми распространенными видами спорта в Подмосковье являются бег, футбол, единоборства, легкая атлетика, велоспорт, сообщил в интервью РИАМО министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Это те виды спорта, которые не требуют какой-то специальной формы, специальных навыков. Хотя понятно, что бегать тоже нужно правильно», - сказал Абаренов.

Он добавил, что менее распространены те виды спорта, для которых необходимы специальные сооружения, например, горнолыжные трамплины.

По словам министра, в регионе созданы условия для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья. В Московской области развиваются адаптивные виды спорта, проводятся физкультурно-оздоровительные занятия для инвалидов. Наиболее востребованные из них - это общая физическая подготовка, тяжелая атлетика, бильярдный спорт, восстановительная гимнастика, скандинавская ходьба, аквааэробика.

Абаренов также сообщил, что в сфере спорта высших достижений Подмосковье стабильно входит в тройку лучших регионов России.

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