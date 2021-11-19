РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Шесть коек для приема тяжелых пациентов появится в отделении интенсивной терапии и реанимации филиала №1 Балашихинской областной больницы после проведения текущего ремонта, его планируют завершить до конца нынешнего года, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Михаилом Антиповым проверил начало ремонтных работ в отделении интенсивной терапии и реанимации больницы. Подрядная организация приступила к демонтажу старой плитки, подготовке поверхностей. Асфальт у входной группы приемного отделения, куда подъезжают автомобили скорой помощи, уже уложен.

«Это одно из важнейших отделений больницы. Сюда привозят людей в критическом состоянии и, конечно, условия, в которых врачи спасают жизни, должны быть оптимальны для работы», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в отделении предусмотрен текущий ремонт: новая плитка на стенах, полах, окраска потолков, монтаж новых коммуникаций для подачи кислорода. Все работы должны быть завершены до конца года. После ремонта в отделении будет шесть коек для приема тяжелых больных.

Заведующей филиалом Елена Гречина поблагодарила депутатов за внимание и помощь, которую они оказывают больнице и уточнила, будет ли продолжена программа по оснащению учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.

Парламентарий сообщил, что в регионе, по поручению губернатора Андрея Воробьева, подготовлена программа на 2022-2024 года по замене аналогового тяжелого медицинского оборудования. Балашиха попала в программу – в ближайшие три года в городе будет заменено 18 рентген-аппаратов и 4 маммографа.