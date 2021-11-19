РИАМО - 19 ноя. Продолжительное лунное затмение может потревожить излишне мнительных и впечатлительных людей. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

В пятницу наступило самое длинное за последние пять веков частное затмение Луны. Оно продлится более 3 часов. Наблюдать затмение могут жители Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири. В Москве увидеть это явление не получится.

«Почувствовать беспокойство из-за лунного затмения могут люди с нарушениями восприятия и мышления, то есть достаточно мнительные, которые везде видят знаки и «посылы», верят в них и думают о них. Если бы не хайп в Сети, то для большинства это событие прошло бы совершенно незамеченным», - сказала Панова.

Она также призвала не доверять астрологам и другим псевдонаучным деятелям, которые видят связь между небесным явлением и жизнью человека.

«Напомню известную истину - за свою жизнь мы ответственны сами. Однако инфантильные люди могут перекладывать ответственность с себя на что-то внешнее, вплоть до Луны», - подчеркнула психиатр.

По словам эксперта, на психическое состояние человека гораздо больше влияет социум, нежели природа и погода.

«Нам не требуется упорно смотреть в небо, чтобы «заполучить» то или иное расстройство, ведь провоцирующие их факторы куда ближе. Поэтому для поддержания ментального здоровья я советую обращать внимание на свое окружение, образ жизни, поведение и установки, нежели на громкие заголовки об уникальных астрономических явлениях», - заключила Панова.

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