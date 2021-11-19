РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Ко Всемирному дню ребенка партийный актив Московского областного регионального отделения «Единая Россия» вместе с депутатом Мособлдумы Игорем Коханым в пятницу провел акцию «Единая Россия - детям!».

Юным пациентам Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) вручили канцелярские принадлежности, книги и расходные материалы для рисования.

«Мы, естественно, желаем, чтобы все дети были здоровы, чтобы в больницах был только промежуточный этап», — сказал Коханый.

Акцию организовали в рамках федерального партийного проекта «Добрая комната». Также для ребят провели мастер-класс по рисованию.

Он пояснил, что проект «Добрая комната» - это идея Московского областного регионального отделения партии.

«Я надеюсь, что другие регионы перенимут у нас этот хороший опыт», — добавил Коханый.