РИАМО - 19 ноя. Российский космонавт Петр Дубров сфотографировал частное затмение Луны с Международной космической станции, сообщается в аккаунте «Роскосмоса» во «ВКонтакте».

«Прямо сейчас вместе с жителями планеты наблюдаем частное лунное затмение. Самый лучший вид на борту МКС — в иллюминаторе нашего нового модуля «Наука», — сказал Дубров.

На одном фото изображение Луны искажено атмосферой. На другом снимке видна тень, которая закрывает часть Луны.

Самое долгое за последние 500 лет частное затмение Луны началось в 10:20 и закончится в 13:48 по московскому времени. Из-за того, что естественный спутник Земли находится под горизонтом, жители российской столицы не могут наблюдать явление.

Затмение могут увидеть жители Дальнего Востока, Сибири и еще нескольких регионов страны.

Самое долгое за 500 лет: где можно увидеть частное лунное затмение 19 ноября 2021>>