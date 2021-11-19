РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Ремонт инфекционного отделения филиала №1 Балашихинской областной больницы планируют завершить до середины декабря, в учреждении отремонтировали палаты для пациентов и меняют кровлю, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Михаилом Антиповым проверил ход ремонтных работ кровли и внутренних помещений в инфекционном отделении больницы.

«Внутренние работы в отделении завершены. Строители покрасили стены и потолки, поменяли напольное покрытие. Мебель в палатах уже расставлена. Кровля также находится в хорошей готовности - основная часть перекрыта, осталось заизолировать вентиляционные каналы, закрепить водосточную систему. Исполнение работ по контракту должно быть завершено до середины декабря», - сказал Ефимов.

Он добавил, что ремонт в учреждении ведется по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Заведующая филиалом Елена Гречина пояснила, что инфекционное отделение рассчитано на 24 детей и 22 взрослых пациентов.