РИАМО - 19 ноя. Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство рассматривает возможность ограничения проверки QR-кодов по Covid-19 официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Так ведомство планирует бороться со сгенерированными на фишинговых сайтах QR-кодами, сообщает ТАСС.

«Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось большее количество фишинговых сайтов, которые генерируют фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением», - сказал Шадаев на мероприятии, посвященном старту заявочной кампании по выбору города - организатора «Игр будущего 2023».

Он подчеркнул, что проверить код через камеру смартфона, как раньше, будет уже нельзя.

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов в общественных местах и транспорте. Планируется, что эти правила начнут действовать с 1 февраля.

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