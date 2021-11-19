РИАМО - 19 ноя. 12-летняя девочка пострадала в ДТП в Коломне, МВД проводит проверку обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 18 ноября в 08:17 в Коломне на 92-ом километре дороги М-5 «Урал». Женщина на автомобиле Renault сбила пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Девочка 2009 года рождения была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.