РИАМО - 19 ноя. В Москве в рамках третьей фазы клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» первую прививку сделали 400 детей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вакцина предназначена для детей 12-17 лет.
«На прошлой неделе мы приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. Уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины»», — сказала Ракова.
В третьей фазе исследования примут участие 3 тыс. добровольцев. Из них 2,4 тыс. подростков будут вакцинированы, а оставшиеся получат плацебо.
Распределять участников исследования в группы будут случайным образом. Таким образом, ни сами подростки, ни их родители, ни медик не будут знать, получит ли участник исследования вакцину или плацебо.
В исследовании могут принимать участки подростки, которые ранее не болели Covid-19 и у которых нет противопоказаний. Временным противопоказанием может стать ОРВИ, перенесенная за 2 недели до прививки, или пройденная менее чем за 30 дней до участия в исследовании вакцинация от другого заболевания.
Чтобы принять участие в исследовании, нужно направить заявку на почту vacdeti@zdrav.mos.ru.
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