РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 139 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 30 110 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 568 616 случаев инфицирования. Скончалось 9 808 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 500 116 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

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