РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» вручил Московскому областному перинатальному центру в Балашихе диплом в номинации «Специальный приз фонда» и статуэтку «Золотой колибри» за поддержку их инициатив, проектов, программ и большой вклад в выхаживание чудо-детей, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Премия «Золотой Колибри», учрежденная в 2015 году благотворительным фондом «Право на чудо», ежегодно вручается врачам-неонатологам, перинатальным службам, родителям недоношенных детей и активистам общественных организаций, которые каждый день спасают жизнь самых маленьких пациентов.

«17 ноября на торжественной церемонии благотворительного фонда «Право на чудо» наш центр получил статуэтку «Золотой колибри» за поддержку инициатив, проектов и программ фонда «Право на чудо», активное участие в их реализации и большой вклад в выхаживание чудо-детей. Благодарим @pravo_na_chudo за признание, партнёрство и успешное многолетнее сотрудничество», - говорится в сообщении.

Премия приурочена к празднованию Всемирного дня недоношенных детей – 17 ноября.