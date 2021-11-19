РИАМО - 19 ноя. Подмосковные власти поставили задачу систематизировать все массовые спортивные мероприятия и занести их в единый календарь, сообщил в интервью РИАМО министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Мы хотим систематизировать все мероприятия, чтобы человек понимал, к чему ему готовиться, чтобы он свой жизненный график подстраивал под эти мероприятия. Например, в июне у него забег на 5 км, в августе - на 10 км, в октябре - марафон. Это и есть массовый спорт, для которого наши мероприятия будут как лакмусовая бумажка - четкие, понятные, прозрачные, систематизированные в едином календаре. И традиционные из года в год, чтобы человек четко понимал их даты», - сказал Абаренов.

Он добавил, что вопросы проведения массовых соревнований будут решаться исходя из эпидемиологической ситуации.

«Сегодня ситуация стабилизировалась. Это очень важно. Но в любом случае мы в первую очередь будем руководствоваться заботой о здоровье людей. <...> Если будет возможность проведения мероприятий без ограничений, мы, конечно же, это сделаем», - отметил министр.

При этом Абаренов подчеркнул, что все чемпионаты и другие подобные мероприятия проводятся в Подмосковье в соответствии с установленным графиком.

«То, что есть в календаре, мы ни в коем случае не отменяем, тренировки (профессиональных спортсменов - ред.) никакие не отменяем. Потому что для спортсмена ограничение тренировок на три недели это, можно сказать, пропавший сезон», - уточнил министр.

Он также напомнил, что, согласно постановлению губернатора региона Андрея Воробьева, в регионе разрешено полностью заполнять трибуны при наличии у всех болельщиков QR-кодов.

Полную версию интервью читайте на сайте РИАМО>>