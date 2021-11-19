РИАМО - 19 ноя. В Сети появилось видео, на котором можно увидеть самое долгое за последние 500 лет частное затмение Луны. Затмение началось в 10:20 по московскому времени и продлится до 13:48, сообщает газета «Известия».

В ролике видно, как на Луну ложится большая тень, пока естественный спутник Земли меняет свое положение в пространстве.

Москвичи не могут наблюдать затмение Луны, так как она находится под горизонтом. Следить за явлением могут жители Дальнего Востока, а также Центральной, Северной и Восточной Сибири.

Жители некоторых регионов также смогут увидеть частное лунное затмение ранним вечером.

Самое долгое за 500 лет: где можно увидеть частное лунное затмение 19 ноября 2021>>